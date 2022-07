Au camp d’été des enfants de la Lune, pas question de broyer du noir

Le troisième camp estival de l’association « Ensemble pour Lola et les enfants de la Lune » vient de se terminer à Namur. C’était l’occasion pour de nombreux enfants et leurs familles de se détendre autour d’activités, de nuit comme de jour.

Au milieu de la grande salle éclairée par les rayons du soleil jouent les enfants de la Lune. Une scène banale ? Loin de là, car ces jeunes sont atteints d’une maladie rare, les contraignant à fuir la lumière du soleil et à ne sortir que de nuit. Et pourtant, ils sont là, sans protection, sans gants, sans « bulle » pour protéger leur peau ultrasensible. Miracle ? Non. Plutôt fenêtres anti-UV et sachets en plastique sur quelques néons du plafond. Au diable donc les clichés de rideaux tirés et d’éclairage à la lanterne.

Passé le sas d’entrée, le centre d’enseignement secondaire Asty Moulin de Namur ne semble pas avoir changé d’un poil. Malgré les vacances scolaires, la quiétude des longs couloirs frais, gorgés de soleil, continue d’être troublée par les cris d’autres enfants. Animée, même en été, l’école a accueilli cette semaine la troisième édition du camp estival de l’ASBL « Ensemble pour Lola et les enfants de la Lune ».