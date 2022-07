Foot Lab, ou quand le ballon rond devient l’égal des maths

Et si l’on enseignait le football aux élèves comme on leur enseigne déjà n’importe quelle autre discipline, faisant d’une séance avec ballon l’équivalent d’une leçon de mathématiques ou d’allemand ? Brisant plus d’un tabou dans le système que constitue l’apprentissage du jeu, la posture se veut aussi osée qu’innovante. Elle est activée par Patrick La Spina, 46 ans, coach avant-gardiste, fondateur de Foot Lab, dont la méthodologie a séduit Zinédine Zidane, qui n’a pas hésité à lui confier dès 2015 la conception et le développement des Zidane Five Club. La France en compte déjà une trentaine, d’autres essaimeront à travers l’Europe.