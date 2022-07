Enya, la chanteuse aux records de ventes, vit cloîtrée dans un château en Irlande

J’habite ici depuis quinze ans et je peux vous certifier que je ne l’ai jamais aperçue. Le portail est fermé en permanence », confiait un voisin, en 2001, au journal The Independent. « On voit toujours Bono et sa compagne se promener dans le coin. Mais elle, jamais. Dernièrement, j’ai vu une femme qui portait un survêtement et des chaussures de sport. Je me suis dit que c’était elle, mais sans certitude », surenchérit un autre habitant. Au début de ce siècle, la presse se demandait où se trouvait Enya. L’artiste remportait un franc succès depuis dix ans, puis avait soudain cessé de produire. De fait, en 2000, elle avait sorti l’album A day without rain et cinq années s’étaient écoulées jusqu’à ce que l’on entende à nouveau parler d’elle, en 2005, avec Amarantine, son nouveau titre.