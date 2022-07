Climat: mais où est donc Zakia Khattabi?

Le thermomètre atteint des records et la pluie n’est plus qu’un souvenir aux quatre coins de l’Europe. Par une méthode différente de celle de l’an dernier, l’été rappelle aux distraits et aux sceptiques que la météo s’affole, signe tangible du changement climatique en cours. Et dans cette chaleur pesante, le silence de la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo), semble aussi lourd à certains.

La ministre écologiste ne devrait-elle pas saisir ce nouvel été exceptionnel comme une opportunité de s’exprimer ? De rappeler que sans changements des modes de vie, c’est l’environnement quotidien de chacun qui sera tôt ou tard bouleversé ? Bref, emplir les oreilles plutôt disponibles de ces constats disputés. Dans son parti, certains le pensent mais nuancent : « Ce sont des opportunités qu’elle devrait peut-être saisir. Mais elle réalise un travail de fond. »