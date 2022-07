«En prenant de l’âge, comme les poissons, nos écailles tombent»

Donna Leon nous partage ses réflexions sur la littérature et sur Give unto Others (publié en anglais aux éditions Grove Atlantic, inc.), son dernier livre. L’interview est réalisée précisément au moment des trente ans de la naissance de Brunetti, son célèbre commissaire, qui a attiré des lecteurs du monde entier dans son univers culte, intrigant et sophistiqué. Mais avant tout, l’autrice, née dans le New Jersey en 1942, établie durant des dizaines d’années à Venise et, actuellement, dans un village suisse, commente avec effroi la sécheresse qui ravage cette région.

Mentionner Donna Leon, c’est évoquer Brunetti, autrement dit Venise, que vous avez quittée à cause du tourisme de masse, mais sur laquelle vous continuez d’écrire. Gardez-vous votre attachement à cette ville alors que vous n’y résidez plus ?