House, Eurodance… le retour des années 90 qui pulsent

Beyoncé, Drake, Bad Bunny… les plus grandes pop stars déterrent un genre qu’on pensait, à tort, mort et oublié de tous : la « dance » des 90’s.

Valérie est dubitative. Grande fan de Beyoncé, elle s’est jetée le 20 juin sur Break My Soul , titre annonçant le grand retour de Queen Bey : « C’est une reprise de Show Me Love ? » Beyoncé qui reprend un tube house oublié du début des années 90 ? La surprise ne s’arrête pas là. Quelques jours plus tôt, Drake sortait Honestly, Nevermind , album lui aussi teinté de dance estampillée 1990 : « Qu’est-ce que c’est que cet album pour blancs de Drake ?, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. C’est pour les clubs d’EDM (Electronic Dance Music) ! » Mais la palme revient à la superstar du reggaeton Bad Bunny. Sur son dernier best seller , un titre,