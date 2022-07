Où commence l’infidélité ?

Quarante-deux pourcents des Belges considèrent que flirter dans la vie réelle avec une autre personne que son partenaire est une source d’infidélité. Par contre, ils ne sont que 22 % à le penser quand il est question de penser à une personne que l’on connaît pendant un rapport sexuel avec son partenaire. A l’inverse, envoyer un sexto semble plus grave, avec 61 % des réponses en accord avec cette proposition. C’est ce qui ressort d’un Observatoire européen de l’infidélité commandité par Gleeden, un site de relations extraconjugales, et réalisé en avril auprès d’un échantillon représentatif de plus de 6.000 personnes résidant en France, Belgique , Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni. Il en ressort que notre pays est, avec l’Angleterre et Espagne, celui « où la conception de l’infidélité est une des plus rigides », et où les femmes ont « une vision plus stricte que les hommes ». Que faut-il en penser ?