MTV Music Awards: Stromae nommé pour «Fils de joie»

Stromae est en lice pour l’édition 2022 des MTV Music Awards, apprend-on dans un article de la Voix du Nord ce vendredi. Lors de la cérémonie qui se tiendra le 29 août, le chanteur sera en compétition pour le prix de la « Meilleure vidéo engagée » avec Fils de joie, qui figure dans son dernier album, Multitude.

Dans ce titre bouleversant, Stromae parle dans un style direct de la prostitution. Le témoignage du client et du fils se succèdent grâce aux changements de voix bluffants et aux sons du clavecin et d’un quatuor à cordes. Stromae a eu envie d’écrire sur le sujet après avoir écouté les témoignages de prostituées et de leurs enfants sur le plateau de Ça commence aujourd’hui (France 2).