Coup dur pour Lotte Kopecky au Tour de France Femmes: la Belge chute en descente (vidéo)

Lotte Kopecky et Lorena Wiebes ont été victimes d’une chute ce vendredi, lors de la 6e étape du Tour de France Femmes. La Belge et la porteuse du maillot vert, double gagnante d’étape sur cette édition 2022, sont toutes les deux tombées en descente. Malgré des blessures, notamment au coude pour Wiebes, les deux coureuses ont toutefois pu remonter sur leur vélo et reprendre la course.