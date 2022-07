Le voyage en train, «classique» télévisuel indémodable

Sur les écrans, le voyage en train a la cote cet été avec la diffusion, en Belgique (La Trois) comme en France (France 5), de la douzième saison – dans sa forme actuelle – de l’émission Des trains pas comme les autres, un « classique » dont la formule continue à séduire, si on en croit les derniers chiffres d’audiences tout à fait honorables.

L’ancienneté de l’émission a tendance à faire oublier la gageure que réalise, saison après saison, ce genre de programmes : parvenir à fidéliser un public avec les moyens somme toute modestes que sont, s’il fallait les résumer, des trains, des itinéraires, des paysages et des voyageurs, mais surtout des trains et des itinéraires. On a connu, convenons-en, des déploiements d’effets télévisuels plus effrénés pour maintenir haletant l’intérêt du spectateur.