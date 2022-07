Le Dinant Jazz s’est ouvert à Ciney avec Philip Catherine

Pourquoi donc s’obstine-t-on à organiser des concerts de jazz dans des églises ? Le lieu est beau, certes, mais les églises sont conçues pour amplifier les prêches et les sermons, pour donner du corps aux psalmodiations, pas pour accueillir des notes bleues. Les voûtes et les murs immaculés de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Ciney ont réverbéré la musique de Philip Catherine et du Positive Tentet jusqu’à la saturation. Rien à reprocher aux artistes : leurs concerts étaient plus qu’impeccables : magnifiques. Mais la sonorité particulière du lieu faisait parfois tournoyer leurs notes en une espèce de soupe malaisée à avaler.

Michel Herr lui-même, le pianiste compositeur arrangeur qui a monté le Positive Tentet mais qui ne peut être sur scène à cause d’une sclérose en plaques, s’excusait même auprès des spectateurs des problèmes acoustiques de la salle. Le son était assez pourri, en effet.