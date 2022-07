Incendies: le tout nouveau modèle de Canadair ne décolle pas

On a besoin de 500 personnes du côté de la production pour construire l’appareil et on a à peine une dizaine ou une quinzaine de personnes, à l’instant même, qui sont capables de travailler sur la chaîne de montage », a déclaré à la chaîne de télévision Radio-Canada, John Gradek, coordinateur du programme de gestion en aviation de l’Université McGill de Montréal. Faute de main-d’œuvre, le tout nouveau modèle de Canadair, le DHC 515, qui doit remplacer les vieux bombardiers d’eau CL 215 et CL 415 en service partout dans le monde, est à l’arrêt. Le constructeur canadien De Havilland, qui a racheté Canadair en 2016 et a annoncé vouloir aussi relancer la production de ces deux modèles iconiques en 2019, peine à recruter dans son usine de Calgary, où il effectue toujours les opérations de maintenance pour les modèles de Canadairs plus anciens.