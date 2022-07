Météo: le thermomètre va atteindre 33 degrés la semaine prochaine, les prévisions région par région

Dans la journée de samedi, le temps sera sec avec du soleil et quelques voiles d’altitude. Des nuages cumuliformes se formeront dans l’intérieur des terres au fil des heures. Les maxima varieront entre 21 et 27 degrés sous un vent faible à modéré de direction variable ou d’ouest à nord-ouest.

Ce vendredi soir et cette nuit le ciel deviendra peu nuageux à serein, selon l’Institut royal météorologique . Au lever du soleil samedi, de la brume ou un banc de brouillard local sont attendus. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés sous un vent plutôt et variable. Dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront descendre jusqu’à 5 ou 6 degrés.

La nuit de samedi à dimanche, le temps sera sec avec des éclaircies et assez bien de nuages, principalement de haute et de moyenne altitude. Minima en général de 12 à 18 degrés. Vent faible dans l’intérieur de directions variées puis de sud à sud-ouest. A la mer, vent modéré de sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Le temps sera souvent sec mais quelques gouttes seront possibles, notamment à la côte et sur le nord du pays. Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés à la côte ainsi qu’en Ardenne et 27 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent, d’abord de secteur sud-ouest, virera ensuite au secteur ouest ; il sera modéré dans l’intérieur des terres et assez fort au littoral.

La journée de lundi débutera sous un ciel nuageux mais les éclaircies deviendront ensuite graduellement plus nombreuses. Quelques averses locales seront possibles. Les maxima se situeront entre 22 degrés à la côte ainsi que sur le relief de l’Ardenne et 25 degrés dans l’extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest.

Mardi, le temps sera à nouveau plus chaud avec des maxima autour de 23 degrés à la côte, 28 degrés dans le centre et jusqu’à 30 degrés en Lorraine belge. De larges éclaircies alterneront avec quelques nuages cumuliformes ou des champs nuageux d’altitude. Le vent sera généralement modéré, d’abord de sud à sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest.

Mercredi, les températures atteindront des valeurs caniculaires avec des maxima entre 26 degrés en bord de mer et 33 degrés dans l’intérieur des terres. Le temps sera ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d’altitude. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-sud-ouest ou de direction variable. Une brise de mer modérée de secteur nord-ouest conduira à un recul des températures dans la région côtière.

Jeudi, le ciel deviendra plus changeant avec quelques averses à partir de la mer du Nord. Les maxima se recaleront aux normales de saison et seront de l’ordre de 25 degrés dans le centre du pays.