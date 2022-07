Bruxelles: une femme est retrouvée morte dans la rue, la police lance un avis de recherche

Les autorités judiciaires de Bruxelles recherchent l’identité d’une femme qui a été retrouvée morte à Forest le 21 juillet. La femme serait tombée d’une fenêtre mais n’a pas pu être identifiée. C’est pourquoi un avis de recherche a été publié.

La femme mesurait 1,65 mètre et était de corpulence normale. Elle avait des cheveux courts, noirs et crépus, des trous dans les oreilles et une cicatrice sur la jambe droite.