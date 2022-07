Inondations en Wallonie: «Les gens veulent revivre à l’endroit qu’ils ont connu, mais c’est une mauvaise idée»

François Gemenne, politologue, spécialiste en gouvernance du climat, revient sur les inondations de 2021 en Wallonie, notamment le prêt, au lieu d’un don, octroyé par le fédéral : « C’est interpellant et révélateur à l’échelle belge de ce qui se joue à l’échelle internationale : les pays riches ne veulent pas trop payer pour les pertes et les dommages qui toucheront les pays pauvres... »

En Belgique, le Fédéral a accepté d’aider la Wallonie pour les inondations mais via un prêt à rembourser et pas un don. Normal ?

C’est interpellant et c’est révélateur à l’échelle belge de ce qui se joue à l’échelle internationale sur le volet de la négociation appelé « Pertes et préjudices » : globalement les pays riches ne veulent pas trop payer pour les pertes et les dommages qui toucheront les pays pauvres. Or, si on n’a pas ce système d’assurance ou d’assistance publique, cela laisse le marché aux assurances privées, qui vont s’y ruer au risque de priver les plus pauvres de soutien.