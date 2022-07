Show pirate de Dieudonné en Wallonie: le public verbalisé

L’humoriste français a été privé de salles de spectacle après avoir été condamné pour les justices belge, française et canadienne pour notamment « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse ».

Une cinquantaine de spectateurs assistant à un spectacle de Dieudonné jeudi soir dans un bus sur le parking de l’ascenseur de Strépy-Thieu (province de Hainaut) ont été verbalisés par la police pour avoir laissé leurs véhicules à un endroit interdit au stationnement, a indiqué vendredi la zone de police de la Haute-Senne.

L’humoriste français controversé et privé de salles de spectacle après avoir été condamné par les justices française, belge et canadienne, notamment, pour « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse », diffamation, injure, négationnisme et apologie du terrorisme, organise désormais ses spectacles dans un bus. « Vu le contexte, l’organisateur du spectacle a décidé de ne pas mettre sur pied un deuxième show qui était prévu au même endroit à 21h30 », a précisé la zone de la Haute-Senne.