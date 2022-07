Pourra-t-on un jour échapper au marketing «gamer» genré?

Non contente de proposer des produits toujours plus ridiculement machos depuis des années, l’industrie des accessoires de jeux se lance maintenant dans les gammes « girly ».

Nitro », « Predator », « Alienware » ou encore « Tomahawk »… Généralement, quand un produit informatique s’adresse à la niche toujours plus importante des gamers, son appellation donne le ton : le jeu c’est pour les « bonhommes ». Tellement la norme, que ça en frise le ridicule.

Depuis quelques années, les constructeurs de matériel dédié aux amateurs de jeux proposent de plus en plus de gammes « féminines ». Dernier exemple en date : Logitech, un géant des claviers et souris, vient d’annoncer ses appareils « Aurora ». A grand renfort de couleur rose et de prix plus élevés, la marque décline son catalogue pour toucher de nouvelles clientes.