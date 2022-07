Anderlecht conserve son pouvoir de séduction

Depuis deux semaines, les supporters d’Anderlecht ne rêvent plus que de ça : voir Sebastiano Esposito et Fabio Silva alignés de concert pour former l’attaque mauve. Si le second a remplacé le premier avec brio, dimanche dernier contre Ostende à dix grosses minutes du terme, le duo devrait se former ce samedi au Cercle Bruges, que ce soit au coup d’envoi ou en cours de match. Après Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé, le RSCA est une nouvelle fois parvenu à attirer des « noms » en Pro League. Comment s’y prend-il alors que, ces dernières années, compte tenu de sa situation financière, il a nettement moins de pouvoir d’achat que Bruges, Genk, Gand et l’Antwerp ?

