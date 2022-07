Louer un van aménagé: quel budget prévoir?

Se réveiller dans les montagnes et prendre l’apéro en bord de mer depuis l’arrière de sa camionnette… S’essayer à la « vanlife », du moins le temps d’un congé, peut vendre du rêve. « On est à la mode. Nos vans en location sont très demandés, surtout depuis trois ou quatre ans », confirme Ignace Caudron, de Vanomobile.

Pendant le covid, le van aménagé était la promesse d’un itinéraire souple face aux restrictions sanitaires et d’un séjour à l’écart des foules. Bien que sa popularité actuelle soit à relativiser – selon Europ Assistance, seuls 2 % des Belges comptent partir en camping-car en été 2022 – Olivier Puybasset, responsable France et Belgique de Yescapa, plateforme de location de vans aménagés entre particuliers, soutient que le marché de la location reste dynamique en Europe. « Notre flotte de véhicules immatriculés en Belgique a bondi de 150 % depuis l’an dernier et on est sur la même tendance pour les demandes de réservation. »