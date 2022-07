Andreas Skov Olsen, notre invité du samedi: «Je sais que je peux faire encore mieux»

Déjà décisif en Supercoupe et face à Genk, Andreas Skov Olsen (22 ans), l’ailier danois du Club, a retrouvé le sourire après une période compliquée à Bologne. Il nourrit de grandes ambitions pour la saison qui commence.

Quatre jours après avoir été décisif en Supercoupe et trois jours avant de le redevenir face à Genk, il nous accueille avec un sourire communicatif et un ‘check’ du poing avant de s’installer dans l’un des fauteuils cosy du centre d’entraînement du Club à Westkapelle. Arrivé l’hiver dernier en droite ligne de Bologne, Andreas Skov Olsen s’est longuement posé pour raconter son parcours et ses ambitions. Ses coups durs, aussi.

Andreas, racontez-nous comment s’est passée votre enfance ?