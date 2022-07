Gifle aux Oscars: Will Smith présente ses excuses à Chris Rock (vidéo) La séquence avait fait le tour du monde.

Par Belga Publié le 29/07/2022 à 18:16 Temps de lecture: 2 min

Will Smith, la superstar d’Hollywood qui avait choqué nombre de ses fans et le monde du cinéma en giflant Chris Rock sur la scène des Oscars, a publié vendredi une vidéo dans laquelle il présente ses plus plates excuses à l’humoriste. La vedette de « Men In Black » et « Independence Day » s’était déjà excusée par communiqué au lendemain de ce soufflet, qui avait éclipsé toute la soirée des Oscars le 27 mars. Will Smith détaille cette fois davantage ses sentiments. « J’ai contacté Chris et le message qui est revenu, c’est qu’il n’est pas prêt à parler, et quand il le sera, il me contactera », a-t-il dit, casquette blanche sur la tête, dans cette vidéo de presque six minutes diffusée sur les réseaux sociaux.

« Alors je te le dis, Chris, je m’excuse auprès de toi. Mon comportement était inacceptable, et je suis là dès que tu seras prêt à parler », a-t-il ajouté, assis sur un fauteuil et entouré de plantes vertes. Il a aussi présenté ses excuses à la mère et au frère de Chris Rock, ainsi qu’à sa propre famille, notamment sa femme Jada Pinkett Smith. Ce soir-là, c’est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de cette dernière, atteinte d’alopécie – une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années – qui avait déclenché l’esclandre. Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l’œil médusé des célébrités et des téléspectateurs. L’acteur de 53 ans – qui a reçu peu après le prix du meilleur acteur pour son rôle dans « La Méthode Williams » – lui avait hurlé : « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ! » une fois de retour à son fauteuil.