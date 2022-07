Libramont et les petits combats syndicalos-politiques

La Foire de Libramont a repris ses quartiers et le public était ce vendredi au rendez-vous après deux ans de disette, même si cela paraît être globalement un peu moins qu’avant le covid. Les allées étaient aérées en matinée mais cela s’est renversé sur le coup de midi. Le public retrouve ses marques, les agriculteurs aussi.

En attendant, l’agenda des ministres reste dément pour cette journée d’ouverture où ils ont à peine le temps de goûter aux petites douceurs offertes dans les stands. Après Willy Borsus puis Céline Tellier à quelques pas de là, chacun dans son stand d’exposition, le duo complété par les ministres David Clarinval et Philippe Henry file inaugurer le stand des deux syndicats, la Fugea et la FWA. Il y a un peu de retard et des invités ont déjà attaqué l’apéro. Les discours se font dans un fameux brouhaha. La moitié du chapiteau aime mieux la mousse que les revendications des uns et les exposés politiques des autres…