Variole du singe: la campagne de vaccination est étendue en Belgique Le personnel soignant et les personnes immunodépressives pouvaient déjà se faire vacciner. De nouveaux groupes se sont rajoutés à la liste des personnes éligibles au vaccin.

Par la rédaction Publié le 29/07/2022 à 18:49 Temps de lecture: 2 min

Depuis le 11 juillet, les professionnels de la santé et certains groupes à risque peuvent déjà se faire vacciner préventivement contre le virus de la variole du singe. En Belgique, quelque 3.000 doses de vaccins sont disponibles et 30.000 autres ont été commandées. D’autres personnes pourront dorénavant se faire vacciner, d’après une information rapportée par le Nieuwsblad. « Etant donné que la recherche des contacts rend l’identification très difficile et que le nombre de personnes qui se présentent à temps après un contact à haut risque non protégé reste limité, ces conditions strictes seront étendues à partir de la semaine prochaine afin que davantage de personnes à risque puissent être vaccinées et ce, avant d’être exposées au virus », indique un communiqué.

Qui pourra se faire vacciner ?

Dès la semaine prochaine, ces groupes pourront bénéficier d’une dose de vaccin préventive :

– les travailleurs du sexe masculins et transgenres ;

– les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) séropositifs ou sous traitement préventif contre le VIH et qui ont eu au moins deux MST au cours de l’année écoulée ;

– les personnes souffrant de troubles immunitaires et présentant un risque élevé d’infection ;

– le personnel de laboratoire qui manipule les cultures de virus.

Qui pouvait déjà se faire vacciner ?

Ces groupes pouvaient recevoir une dose préventive depuis le 11 juillet :

– les personnes immunodéprimées après un contact à haut risque (par exemple : un membre de la famille infecté ou le partage de vêtements, de literie ou d’ustensiles de cuisine avec un patient présentant une éruption cutanée) ;

– les personnes après un contact à très haut risque (par exemple, un contact sexuel, un contact prolongé peau à peau avec une personne présentant une éruption cutanée ou une plaie) ;

– le personnel soignant après un contact à haut risque sans protection (par exemple, contact prolongé en face-à-face, contact avec des liquides organiques d’un patient infecté, exposition à des aérosols).

« Leur nombre est estimé à environ 2.000 personnes », rapporte le gouvernement. « Ils recevront leur première dose maintenant et leur deuxième dose à partir de la livraison des doses supplémentaires à l’automne. Les personnes atteintes d’un trouble immunitaire qui peuvent bénéficier de la vaccination recevront leur deuxième dose après seulement 28 jours. Les personnes qui ont reçu le vaccin antivariolique classique ne seront en principe pas vaccinées à nouveau, sauf si elles présentent un trouble immunitaire. »