Le Standard veut montrer son vrai visage à Genk

À ce stade de la compétition, l’optimisme prévaut dans le chef de chacune des équipes de D1A. Le Standard ne déroge pas à la règle. Pourtant, les Rouches donnent l’impression de justifier cette euphorie relative. « Je sens qu’il se passe un truc », lance Renaud Emond. « C’est dingue comme sensation, et ce partout. Dans le stade avec les supporters ; nous les joueurs sommes plus proches les uns des autres ; le coach est avec nous et va nous défendre… Tout nous laisse penser que cela va être bien. Mais il est vrai qu’il est encore tôt pour voir plus loin. »