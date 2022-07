Un Thalys bloqué depuis plusieurs heures en Belgique

Pour des raisons de sécurité, l’électricité a été coupée. Les passagers ne bénéficient plus de la climatisation, mais les portes ont été ouvertes et de l’eau a été distribuée.

Un train Thalys, qui reliait la gare de Bruxelles-Midi à celle de Paris-Nord en France, est à l’arrêt à hauteur de Tournai en raison d’un problème technique au niveau de la motrice provoqué par le heurt d’un animal, a indiqué vendredi une porte-parole de l’entreprise ferroviaire. Le train est à l’arrêt depuis 15h55.

Les dégâts causés à la motrice du train provoquent un dégagement de fumée. Pour des raisons de sécurité, le train a dû être complètement arrêté et l’électricité coupée. Cela signifie notamment que les quelque 350 passagers ne bénéficient plus de climatisation. « Les portes du train ont été ouvertes et de l’eau a été distribuée », a assuré la porte-parole. Les pompiers se trouvent sur place, a-t-elle ajouté.