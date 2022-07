Guerre en Ukraine: des céréaliers sont chargés à Odessa, mais n’ont pas encore largué les amarres

Tout semble prêt, et pourtant, les navires n’ont toujours appareillé. Il y a une semaine jour pour jour, l’Ukraine et la Russie signaient un accord à Istanbul, sous l’égide de l’ONU et de la Turquie. Le « deal » était censé enfin libérer les stocks vitaux de céréales bloqués dans les ports de la région d’Odessa depuis le 24 février, le début de l’assaut lancé par Moscou. Vendredi, alors que Kiev avait affiché l’espoir d’un premier mouvement naval « cette semaine », c’était encore l’attente.

Mais pas l’inaction. Le président ukrainien Zelensky a effectué un déplacement surprise au port de Chornomorsk, près d’Odessa, où plus de 20 millions de tonnes de blé attendent de nourrir le monde – et de renflouer l’économie ukrainienne. Chornomorsk est l’un des trois ports couverts par l’accord d’Istanbul, avec Odessa et Pivdennyi.