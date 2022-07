Charleroi Airport-Caterpillar: quand la Région s’auto-concurrence

On le répète depuis le début de l’été, les aéroports ont retrouvé en grande partie, voire plus, leurs passagers de l’été. Il était temps. Certains étaient dans des situations financières délicates. Charleroi Airport en faisait partie, après deux années sous restrictions de voyages pour cause de pandémie. Pour retrouver l’équilibre, l’aéroport a besoin de toutes ses sources de revenus, parmi lesquelles la location d’emplacements de parking pour les autos des passagers est une base solide. Mais aussi soumise à rude concurrence. De nombreuses alternatives éclosent régulièrement pour proposer des lieux de parking (un peu) moins chers, (un peu) plus éloignés mais reliés par des navettes incluses dans le prix. Depuis des années, donc, il y a une sorte de chasse au parking sauvage, clandestin ou illégal de la part de l’aéroport.