Alcool: pour rester en bonne santé, il ne faudrait pas boire plus d’une gorgée par jour

Plus de 60 % des pathologies liées à l’alcool, comme les cancers, les maladies cardiaques et la dépendance, se développent chez les 15-39 ans qui boivent de l’alcool. C’est ce qui ressort d’une étude américaine publiée dans The Lancet et rapportée par 7sur7.

Passés 40 ans, les risques de maladies diminuent et même, la consommation de boissons alcoolisées pourrait avoir de légers avantages, quand la personne ne présente pas d’autre problème de santé. Ainsi, les risques d’AVC, de cardiopathie ischémique et de diabète seraient diminués.