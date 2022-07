L’étonnante proposition du Premier ministre espagnol pour économiser l’énergie

Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol souhaite réduire l’énergie utilisée pour la climatisation. Et pour y parvenir, il a une méthode étonnante.

« Cela signifie que nous pouvons tous économiser de l’énergie », a déclaré le Premier ministre, qui a dit avoir demandé à ses ministres et aux fonctionnaires du gouvernement, mais aussi au secteur privé, de faire de même. « Si vous ne le faites pas déjà, j’aimerais que vous ne portiez pas de cravate si vous n’y êtes pas obligés », s’est-il adressé aux entreprises. « De cette façon, nous pouvons également contribuer aux économies d’énergie qui sont si nécessaires dans notre pays. » Le chef du gouvernement est généralement habillé sur son trente-et-un lors de ses apparitions publiques, notamment lors des conférences de presse.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé vendredi les gens à suivre son exemple et à ne pas porter de cravate, afin de réduire les factures d’énergie en utilisant moins la climatisation. « Je tiens à vous faire remarquer que je ne porte pas de cravate », a déclaré Sanchez en montrant sa chemise ouverte lors d’une conférence de presse à Madrid.

À lire aussi Gaz russe: l’Union européenne se serre la ceinture pour affronter les pénuries

L’Espagne a récemment pris plusieurs mesures pour réduire sa facture énergétique dans le cadre des efforts demandés par l’Union européenne pour mettre fin à sa dépendance au gaz russe. Par exemple, les fonctionnaires sont encouragés à télétravailler afin de réduire l’utilisation de la climatisation dans les bâtiments publics et la climatisation ne peut être réglée à moins de 27 degrés. Ces mesures font partie d’un plan d’efficacité énergétique mis en place depuis la fin du mois de mai. Le chauffage des bâtiments publics ne doit pas non plus être supérieur à 19 degrés en hiver.