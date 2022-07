Taxes, quotas... comment les villes veulent se protéger du tourisme de masse

Venise veut imposer une taxe (10 euros) pour les visiteurs d’un jour. Le Bhoutan a décidé de faire passer sa taxe de séjour touristique de 65 dollars à… 200 par jour (mais propose, en échange, de laisser aux touristes un plus grand choix dans les hôtels, notamment les plus chers). Le parc national des Calanques, près de Marseille, a décidé de limiter l’accès à ce site naturel à seulement 400 personnes par jour du 9 juillet au 21 août. Barcelone ou Dubrovnik cherchent à limiter le nombre de visiteurs quotidiens, ce qu’applique depuis des années le site du Machu Pichu au Pérou ou qu’envisage le site des Cinque Terre en Italie – parce que, c’est une réalité, les sentiers, chemins et infrastructures ne sont pas conçus pour accueillir autant de monde…