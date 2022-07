La nouvelle stratégie de Facebook et Instagram qui agace de nombreux utilisateurs

Dans sa guerre industrielle contre TikTok, Meta met le cap et le turbo sur les recommandations et sur les courtes vidéos. Une stratégie de la copie à l’issue incertaine et qui agace déjà de nombreux utilisateurs.

Préparez-vous à du changement sur votre mur Facebook. Le géant Meta va en effet déployer un nouveau fil d’accueil sur son réseau social comptant près de trois milliards d’amis. Bientôt, les publications de ceux-ci vont davantage se mêler à des contenus divertissants d’inconnus, des créateurs à découvrir et auxquels éventuellement s’abonner. Ces recommandations passeront de 15 à 30 % du contenu d’ici fin 2023, a dévoilé cette semaine Mark Zuckerberg, le CEO de Meta. Pour ne recevoir que des nouvelles de ses amis, les utilisateurs devront se rendre sur un nouvel onglet baptisé « fil d’actualité ». Autre nouveauté déjà bien visible et qui va s’accentuer en accueil : la mise en avant de vidéos courtes et percutantes, ces reels bien connus des utilisateurs de TikTok et d’Instagram.