Les restes d’une fusée chinoise devraient s’écraser ce week-end sur la Terre

Ce week-end, selon les experts, des débris d’une fusée chinoise vont percuter la Terre. Le Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) s’attend à ce que les débris de la fusée « Long Mars 5B » s’écrasent entre midi et la fin de soirée de samedi, mais on ne sait pas où ils atterriront. Selon les experts, il y a toutefois peu de chances que les populations ou les zones habitées soient touchées.

L’agence spatiale américaine NASA a critiqué la Chine parce que la fusée ne s’est pas désintégrée en petites parties après utilisation, ce qui est la norme internationale. La fusée a été utilisée le 24 juillet pour apporter du matériel pour la station spatiale Tiangong en cours de construction.