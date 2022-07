24H de Spa-Francorchamps: tout savoir sur l’équipe belge de Valentino Rossi

Pour passer de la moto à la voiture, Valentino Rossi s’est l aissé convaincre par le professionnalisme et l’esprit de famille de l’équipe WRT. Pilotes, ingénieurs et mécanos triés sur le volet constituent sa nouvelle « Racing school ». Tour d’horizon.

Un raz-de-marée impressionnant en marge de la parade organisée mercredi dans le centre de Spa, des dizaines de supporters massés en permanence à l’arrière du stand WRT, des drapeaux VR46 et une couleur jaune fluo de plus en plus visible aux quatre coins du circuit : l’arrivée de Valentino Rossi en GT World Challenge n’en finit pas de marquer les esprits ainsi que la compétition qui fait escale ce week-end à Francorchamps, avec les 24 Heures de Spa dont le départ sera donné ce samedi à… 16h45.

Si Vincent Vosse, copropriétaire avec Yves Weerts du Team WRT, est à saluer pour la vista avec laquelle il a réussi à convaincre l’ancien nonuple champion du monde de moto de rejoindre ses rangs pour y vivre sa reconversion sportive dans les meilleures conditions, toute une équipe technique – ainsi que deux pilotes ! – ont pris son relais pour désormais aider Vale à passer de deux à quatre roues dans les meilleures conditions.