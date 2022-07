Ross Sykes a offert la victoire à l’Union face au Sporting de Charleroi: «Un sentiment incroyable!» Le défenseur anglais a inscrit son premier but avec l’Union face au Sporting de Charleroi ce vendredi.

Belga

Par Vincent Miller Publié le 29/07/2022 à 23:59

C’est un Ross Sykes tout sourire qui décrivait ses sensations après avoir inscrit son tout premier but pour l’Union. « C’est un sentiment incroyable ! Je marque un goal pour ma première titularisation en face de mes propres fans, dans une des meilleures ambiances que j’ai connues. Le coach m’avait dit que, quand on avait de l’espace devant soi, il fallait y aller. Et c’est ce que j’ai fait. » Un goal qui vaut de l’or puisqu’il permet à l’USG de remporter sa toute première victoire de la saison. « C’était important de l’emporter à la maison car on restait sur deux défaites lors des playoffs ici la saison dernière », se réjouissait Anthony Moris, le portier saint-gillois. « Et ce succès est largement mérité. Car on a vu une Union conquérante, présente dans les duels et sur les seconds ballons. Cette fois, il y a eu tout ce qui nous avait manqué en première mi-temps à Saint-Trond. C’est une très bonne répétition avant le match de mardi. »

« On peut aborder les Rangers sereinement » Un match de Ligue des Champions qui ne trottait pas -encore- dans les têtes des Saint-Gillois. « J’avais dit avant la rencontre que si on avait la tête aux Rangers, on passerait à côté et on aurait alors trois ou quatre jours stressants. Alors que maintenant, on peut aborder ce match sereinement. On a retrouvé nos valeurs défensives, d’organisation, de courses et de duels qui ont fait notre force l’année passée. Il faudra s’appuyer là-dessus mardi. » Les Saint-Gillois peuvent donc désormais tranquillement se tourner vers la réception des Glasgow Rangers. « Mais je ne vais pas y penser avant de prendre ma voiture mardi à 17h », souriait encore Anthony Moris. « J’ai assez d’expérience que pour faire le vide avant ce genre de matches et ne pas trop me projeter. J’ai l’habitude avec le Luxembourg d’affronter des équipes du top. »