Marco Ilaimaharitra après la défaite du Sporting de Charleroi à l’Union: «On a peut-être été trop sympa»

Des trois défaites concédées face aux Unionistes depuis leur retour en D1A, c’était peut-être la plus difficile à avaler pour les Carolos qui, cette fois, sont restés longtemps dans le match. « La première mi-temps était en faveur de l’Union. Le début de la deuxième était plutôt pour nous. Malheureusement, c’est dans ce temps fort qu’on encaisse et on ne retiendra hélas que le score », se plaignait Marco Ilaimaharitra.

Le capitaine carolo déplorait le début de match plus timoré des siens. « En première période, on a peut-être été trop sympa », jugeait-il. « On les a un peu trop respectés, ce qui les a mis en confiance. Ils jouent à domicile, c’est normal qu’ils poussent. Mais c’était à nous de contrer ce temps fort. On ne l’a pas fait assez avant la pause. Il va falloir réagir plus tôt. »