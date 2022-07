Un supporter d’Everton monte sur le terrain pour tirer un penalty lors d’un match amical (vidéo)

Le supporter a aidé des réfugiés ukrainiens et Everton voulait le féliciter pour ses actions.

Ce vendredi, Everton affrontait le Dynamo Kiev lors d’un match de préparation. Alors que les Anglais menaient 3 à 0, Frank Lampard a fait monter un supporter anglais afin de tirer un penalty.

Paul Stratton est un supporter qui a aidé des réfugiés ukrainiens et le club d’Everton a décidé de le féliciter en lui laissant tirer un penalty. Le supporter est monté sur le terrain, applaudi par un stade plein à craquer, il a tiré le penalty et a trompé le gardien. Paul Stratton a célébré le but avec les supporters avant d’être également félicité par plusieurs joueurs d’Everton.