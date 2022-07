«Samedi noir» sur les routes: déjà des centaines de kilomètres de bouchons en France

C’est en Suisse et dans le sud de la France qu’on rencontrait les principaux embarras de circulation samedi matin sur la route des vacances et le sud de l’Europe, selon l’organisation de mobilité flamande VAB. En France, où la journée est classée noire dans le sens des départs et rouge pour les retours, les files ne font que s’allonger. On recensait plus de 400km de ralentissements à 11h00 et les automobilistes perdaient déjà plus de cinq heures en direction de l’Espagne via la vallée du Rhône, selon les médias français. Il faut environ deux heures pour entrer dans le tunnel du Gothard en Suisse.

D’après le VAB, sur le trajet Luxembourg – Lyon – frontière espagnole, il y a donc déjà près de cinq heures de retard. Les autoroutes A31 entre Luxembourg, Nancy et Beaune, A6 entre Beaune et Lyon, A7 entre Lyon et Orange et A9 entre Orange et la frontière espagnole sont déjà très fréquentées. Entre Vienne et Orange notamment, la durée de trajet est passée d’1h30 à 4h45, selon Vinci Autoroutes.