Pep Guardiola est confiant: «Kevin De Bruyne sera le nouveau capitaine»

Avec les départs de Fernandinho et Raheem Sterling, Kevin De Bruyne est désormais le joueur le plus ancien de Manchester City. Arrivé lors de la saison 2015-16, le Diable rouge devrait devenir le prochain capitaine de Manchester City. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, Pep Guardiola, entraîneur des Citizens en interview.

« Nous n’avons toujours pas pris de décision – je pense que les joueurs décideront la semaine prochaine » a expliqué le coach espagnol en conférence de presse. Sous Guardiola, ce sont les joueurs et le personnel qui choisissent le groupe de cinq capitaines pour la saison à venir. En 2020, De Bruyne était déjà vice-capitaine. Cependant, l’été dernier, les joueurs et le personnel ont soudainement décidé de placer Ruben Dias et Ilkay Gündogan plus haut dans l’ordre hiérarchique. À sa grande surprise, Kevin De Bruyne est donc passé à la quatrième place.