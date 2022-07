Entre 700 et 800 personnes passent la nuit à Bruxelles-Midi: le trafic encore perturbé ce samedi

En milieu de matinée, les trains accusaient entre 10 et 50 minutes de retard, selon une journaliste de l’AFP gare du Midi, à Bruxelles.

La situation revenait à la normale samedi matin pour la circulation des Thalys, après l’arrêt, vendredi, de ces trains à grande vitesse entre la France et la Belgique pour cause de heurt d’une motrice avec un animal.

« Suite à l’incident d’hier, des perturbations sont encore à prévoir ce-jour », indiquait samedi matin le site de la compagnie basée à Bruxelles, mais le lien devant permettre d’avoir des informations en temps réel conduisait les voyageurs sur une page d’erreur.

En milieu de matinée, les trains accusaient entre 10 et 50 minutes de retard, selon une journaliste de l’AFP gare du Midi, à Bruxelles. Un animal avait été heurté par un train en provenance de Bruxelles vendredi à 15h55, à la hauteur de Tournai (ouest de la Belgique). « Il y a eu un dégagement de fumée et ce heurt a engendré un problème technique sur la motrice qui a nécessité l’arrêt du train et la coupure de l’électricité », a raconté une porte-parole à l’AFP.

Des milliers de passagers bloqués

Des milliers de passagers sont restés bloqués dans des trains jusque tard dans la soirée. « J’apprends la patience, avec quatre heures d’attente avant que mon train parte », a philosophé sur Twitter le porte-parole de la Commission européenne Eric Mamer. « J’apprends l’espoir, priant pour qu’il ne soit pas finalement supprimé. Au moins c’est bon pour mon régime, puisqu’on ne nous donne pas à manger ».

A Paris et Bruxelles, les clients se sont vus proposer de rentrer chez eux en taxi, dormir à l’hôtel ou dans des rames Thalys restées en gare, a indiqué la porte-parole.