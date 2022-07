Marion Rousse répond aux commentaires visant le Tour de France femmes

« Quand les hommes tombent sur le Tour, ce sont des héros courageux, et les femmes ce serait parce qu’elles ne savent pas rouler ? » questionne Marion Rousse ancienne cycliste, reconvertie en tant que consultante. « C’est ridicule. On n’a presque rien à leur dire. On n’a pas à se justifier. Les chutes font partie du cyclisme, il y en aura toujours. On oublie trop vite le Tour masculin de l’année dernière, avec les nombreuses chutes en première semaine, comme à Pontivy. »

Aujourd’hui, la question de la médiatisation est primordiale pour le Tour de France Femmes : « On est sur la plus belle course du monde, tous les sponsors veulent être à l’avant parce qu’ils jouent beaucoup d’un point de vue financier, lance Marion Rousse. Il n’y a pas de meilleure caisse de résonance que le Tour. Les filles roulent avec des oreillettes, elles ont les ordres. Aucun directeur sportif ne va dire ’ne prenez pas de risque’ dans les moments tendus. »

Marion Rousse n’est pas la première à monter au créneau après les différents commentaires reçus. La cycliste luxembourgeoise Christine Majerus avait décidé de répondre à ces attaques écrites sur Twitter en montrant plusieurs clichés de chute lors du Tour de France masculin.

Toujours sur Twitter, une internaute a compilé de nombreux commentaires sexistes par rapport au cyclisme féminin.