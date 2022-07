«Samedi noir»: plus de 800 km d’embouteillages en France

En France, ce grand week-end de chassé-croisé est classé noir dans le sens des départs et rouge pour les retours.

Un pic de plus de 860 km de bouchons cumulés a été enregistré en France samedi peu avant midi, selon Bison Futé, en ce grand week-end de chassé-croisé classé noir dans le sens des départs et rouge pour les retours.

Juillettistes et aoûtiens étaient ralentis sur 862 km vers 11h30 au niveau national, indique Bison Futé sur son site internet. C’est légèrement moins qu’un an auparavant (880 km). Comme à l’accoutumée, la circulation est particulièrement difficile en vallée du Rhône dans la descente, avec plus de 150 km de bouchons. En direction du sud, le temps de parcours Lyon-Orange est de 5h20 au lieu de 1h30. En direction du sud, le temps de parcours Orange-Lyon est de 2h20 au lieu de 1h30.