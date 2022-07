Bundesliga: après son opération pour enlever une tumeur, Sébastien Haller doit désormais suivre une chimiothérapie

L’attaquant de Dortmund Sébastien Haller doit débuter une chimiothérapie après son opération pour enlever une tumeur aux testicules qui s’est avérée maligne, a confirmé samedi Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia.

« Sébastien reçoit actuellement les meilleurs soins possibles et les chances de guérison sont très grandes. Nous souhaitons beaucoup de courage et d’optimisme à Sébastien et sa famille. Nos pensées vont vers lui en cette période difficile », a déclaré Kehl.