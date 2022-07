Remco Evenepoel remporte la Clasica San Sebastian après avoir fait cavalier seul pendant 45 kilomètres

Lors de cette course d’un jour, le Belge a imposé un rythme tel, que ses adversaires directs n’ont pas su le suivre et Evenepoel s’est ainsi échappé seul pour les 40 derniers kilomètres.

Le Belge s’est en effet offert une fin de course en solitaire en démontrant sa supériorité et en continuant d’accroître son avance, ses poursuivants n’ont rien pu faire pour inverser la tendance et il s’est dirigé vers une victoire logique après une course maîtrisée de bout en bout.