Variole du singe: deuxième décès en Europe, l’OMS s’attend à d’autres morts

Selon l’OMS, plus de 18.000 cas ont été détectés dans le monde hors Afrique depuis début mai, dont la majorité en Europe.

Une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte en Espagne, a indiqué samedi le ministère de la Santé, au lendemain de l’annonce du premier décès dans le pays d’une personne infectée par ce virus. « Parmi les 3.750 patients (…) 120 cas ont été hospitalisés et deux sont décédés », a indiqué le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère dans son dernier rapport publié samedi, sans préciser la date de ce deuxième décès.

L’objectif doit être « d’interrompre rapidement la transmission du virus en Europe et mettre un coup d’arrêt à cette épidémie », insiste Mme Smallwood, qui souligne toutefois que dans la plupart des cas, la maladie se guérit d’elle-même, sans nécessiter de traitement.

« Compte tenu de la poursuite de la propagation de la variole du singe en Europe, nous nous attendons à plus de décès », a déclaré dans un communiqué Catherine Smallwood, une responsable des situations d’urgence de l’OMS Europe.

Au total, huit décès ont été enregistrés dans le monde depuis mai, les cinq premiers ayant été signalés en Afrique, où la maladie est endémique et a été détectée pour la première fois chez l’homme en 1970.

À lire aussi La variole du singe inquiète les autorités: ce qu’il faut savoir sur cette maladie

Pour l’instant, l’OMS souligne qu’il n’y a pas de vaccins pour tout le monde et recommande donc de donner la priorité à ceux qui sont le plus à risque, ceux qui sont malades et ceux qui les soignent ou font de la recherche.