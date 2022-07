La circulation des Thalys revient progressivement à la normale

La circulation des trains Thalys entre les gares de Bruxelles-Midi et de Paris-Nord, interrompue vendredi après le heurt d’un animal à hauteur de Tournai, revient progressivement à la normale, a indiqué samedi après-midi une porte-parole de l’entreprise ferroviaire.

Les trains accusent toutefois encore entre 5 et 30 minutes de retard. « Ces retards sont dus au fait que l’on double certains trains – quand c’est possible au niveau logistique – pour ajouter de la capacité », explique la porte-parole. « Cela demande un tout petit peu plus d’organisation de notre part, mais c’est un choix assumé pour pouvoir acheminer un maximum de clients. »