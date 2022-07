Raman et Delcroix reconnaissent leur part de responsabilité dans la défaite d’Anderlecht: «On a maqué d’agressivité»

« Forcément, quand vous jouez aussi longtemps à 10 contre 11, cela devient difficile de produire un jeu correct, expliquait-il. Après, c’est clair qu’on n’a pas mis l’intensité souhaitée en début de match, nous n’avons pas non plus respecté les tâches qui nous étaient attribuées. On a usé et abusé de longs ballons vers l’avant qui sont passés au-dessus de nos têtes, ce qui explique qu’Esposito et moi n’avons pas pu en toucher beaucoup. Après le repos, il y a pourtant eu du mieux. On a bénéficié de quelques occasions de marquer les premiers, notamment celle d’Amuzu, que je pense avoir servi parfaitement mais qui a trouvé la transversale sur son chemin. À ce moment, même si nous étions en infériorité, nous n’avions plus rien à perdre. Le coach a tenté un coup tactique qui aurait pu fonctionner je trouve aussi bizarre que les joueurs du Cercle aient touché deux fois le ballon d’une main ou d’un bras et que cela n’a pas été ‘checké’. Il n’y a pas panique en la demeure mais c’est clair que cela ne nous met pas dans les conditions idéales en vue de la Coupe d’Europe. »

Delcroix : « On a maqué d’agressivité »

Auteur d’une prestation décevante, Hannes Delcroix ne cherchait pas de faux-fuyants le revers subi au Cercle, samedi en fin d’après-midi.