En Estonie, le Sporting d’Anderlecht devra être présent… à onze

À cinq jours de son déplacement à Tallinn pour son match aller du troisième tour préliminaire de la Conférence League, Anderlecht pouvait difficilement imaginer pire scénario que celui vécu samedi en Venise du Nord. Battu par un Cercle bien plus mature et qui a pleinement profité de l’apathie de son hôte, le RSCA de Felice Mazzù vient déjà de concéder sa première défaite de la saison. Le fameux 6 sur 6 pour débuter la saison, après lequel on court depuis 2018 à l’ombre de Saint-Guidon, ce ne sera pas encore pour cette fois.