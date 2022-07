«Comment a-t-il raté ça?»: l’incroyable loupé d’Erling Haaland face à Liverpool (vidéo)

Liverpool a vaincu Manchester City 3-1, ce samedi et s’est ainsi offert son 16e Community Shield.

Un scénario qui aurait peut-être pu être évité si Erling Haaland n’avait pas manqué l’immanquable en toute fin de rencontre. Bien que menés 3 buts à 1, la nouvelle recrue des Citizens s’est retrouvé seul face à Adrian, au sol mais le Norvégien s’est complètement manqué et a raté le cadre. Une frappe qui aurait pu finir au fond des filets et ainsi réduire l’écart mais le scénario d’une possible remontada relevait tout de même de l’impossible.

Quoi qu’il en soit, celui que l’on surnomme « le cyborg » a habitué ses fans à un meilleur sens du but et les supporters des Skyblues espèrent qu’il retrouvera son efficacité pour le début du championnat.