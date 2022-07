Felice Mazzù est catégorique après la défaite des Mauves: «Cette première mi-temps, c’est interdit à Anderlecht»

Felice Mazzù était remonté après cette contre-performance contre le Cercle ce samedi après-midi. Le coach des Mauves pointe en particulier la mauvaise première mi-temps prestée par son équipe. « Nous sommes très déçus mais nous avons perdu le match sur la première mi-temps. Nous savions que le Cercle met beaucoup d’intensité et pratique un pressing haut. On a commis l’erreur de beaucoup jouer vers l’arrière, nous avons fait des fautes et nous sommes devenus fragiles avant la pause. En deuxième mi-temps, par rapport à notre niveau de jeu et aux risques pris, nous ne méritions pas de perdre. Si les choix d’Amuzu et de Silva avaient été meilleurs, nous aurions pu gagner. Avec un système différent et de l’audace, nous avons relevé la tête. Dommage que cela n’ait pas payé. Pourquoi avons-nous été meilleurs à dix qu’à onze ? C’est mental.