Romelu Lukaku, buteur face à Lyon, inscrit son premier but depuis son retour à l’Inter

Big Rom et son coup de tête imparable ont fait la différence face à l’Olympique Lyonnais, en amical ce samedi soir.

Le Diable rouge sort d’une saison décevante avec Chelsea et est revenu en Lombardie pour oublier cette mauvaise passe et retrouver du plaisir. Ce plaisir passe par le fait d’inscrire des buts pour l’attaquant belge qui a toujours cette rage de vaincre.

Il l’a démontré ce samedi soir, lors d’un match amical face à l’Olympique Lyonnais, où il a retrouvé le chemin des filets en inscrivant un but dont il a le secret.

En effet, profitant d’un superbe centre adressé par son coéquipier Dimarco et ensuite il a fait parler son jeun de tête imparable qui n’a laissé aucune chance au portier lyonnais. Ce but a permis aux Interistes, menés jusqu’ici 2-0, de réduire l’écart avant que Nicolo Barella ne recolle au score quelques minutes plus tard.